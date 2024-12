Pai do ex-astro da NFL Leighton Vander Esch é preso por tentativa de estrangulamento

O pai da estrela aposentada do Dallas Cowboys Leighton Vander Esch foi preso em Idaho no fim de semana por várias acusações – incluindo tentativa de estrangulamento.

O Gabinete do Xerife do Condado de Idaho disse que recebeu uma ligação sobre uma bateria doméstica fora da cidade de Riggins por volta das 12h16 do dia 16 de dezembro. 1.