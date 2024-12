Quentin Tarantino chama ‘Yellowstone’ de novela, fãs reagem

Quentin Tarantino tem muito mais do que um odioso oito vindo atrás dele… ele tem todo um exército de fãs irritados atacando-o – porque ele mirou em “Yellowstone”.

Quentin diz que não há recompensa no programa como nos filmes… e isso faz do programa uma novela.

Como você pode imaginar, os fãs leais do programa não gostaram da “abordagem desdenhosa” de Quentin… com muitos on-line aplaudindo o escritor/diretor – com alguns até se perguntando se há algo que ele gosta fora de seus próprios filmes.