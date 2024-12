Randy Moss revela que está lutando contra problemas de saúde e pede orações

O membro do Hall da Fama da NFL acessou seu Instagram na manhã de domingo – enquanto trabalhava ao lado de seus co-apresentadores no “Sunday NFL Countdown” … conversando diretamente com os fãs e dizendo-lhes que tem lutado contra algum tipo de problema de saúde recentemente.

Randy então coloca um par de óculos de sol… dizendo que se as pessoas o virem usando-os no programa, é por causa do problema com o qual ele está lidando – não porque ele esteja fazendo uma escolha de moda.