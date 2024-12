Resultados do Prêmio Mundial de MMA 2024

MMA Fighting tem resultados do World MMA Awards 2024 e muito mais no evento de quinta-feira no The Theatre at the Virgin Hotels em Las Vegas, Nevada.

O veterano do UFC Chael Sonnen será o anfitrião do evento. O MMA Fighting foi indicado para MMA Media Source of the Year, prêmio que o veículo já conquistou cinco vezes.

O World MMA Awards será transmitido pela ESPN + às 23h (horário do leste dos EUA).

Aqui estão seus indicados para o 16º Annual Fighters Only (período de indicação de 1º de julho de 2023 a 30 de junho de 2024) abaixo. Os vencedores abaixo estarão em negrito.

Confira abaixo os resultados do World MMA Awards 2004.

Charles Lewis Lutador do Ano

Alex Pereira

Alexandre Pantoja

Dricus du Plessis

Islã Makhachev

Renan Ferreira

Lutadora Feminina do Ano

Kayla Harrison

Larissa Pacheco

Liz Carmouche

Raquel Pennington

Zhang Weili

Lutador Revelação do Ano

Anatoly Malykhin

Benoit Saint Denis

Diego Lopes

Ian Machado Garry

Tom Aspinall

Lutador Internacional do Ano

Chihiro Suzuki

Dricus du Plessis

Ilia Topuria

Jack Della Maddalena

Zhang Weili

Luta do Ano

Alexandre Pantoja vs. Brandon Moreno (UFC 290)

Clay Collard x Shane Burgos (PFL 9)

Dan Hooker vs. Jalin Turner (UFC 290)

Dustin Poirier x Benoit Saint Denis (UFC 299)

Max Holloway vs. Justin Gaethje (UFC 300)

Nocaute do ano

Josh Emmett x Bryce Mitchell – Overhand Direita (UFC 296)

Justin Gaethje x Dustin Poirier – Chute na cabeça (UFC 291)

Levy Carriel vs. Mathieu Rakotondrazanany – Chute na cabeça (Brave CF 74)

Max Holloway x Justin Gaethje – Overhand Direita (UFC 300)

Vinicius Oliveira x Bernardo Sopaj – Flying Knee (UFC Vegas 87)

Envio do Ano

Alexander Volkov vs. Tai Tuivasa x Ezekiel Choke (UFC 293)

Brian Ortega x Yair Rodriguez – estrangulamento triangular de braço (UFC Cidade do México)

Da’Mon Blackshear x Jose Johnson – Twister (UFC Vegas 78)

Diego Lopes x Gavin Tucker – Armlock triangular (UFC Nashvillle)

Islam Makhachev vs. Dustin Poirier x D’Arce Choke (UFC 302)

Retorno do ano

Brian Ortega x Yair Rodriguez (UFC Cidade do México)

Elfos Brener vs. Guram Kutateladze (UFC Vegas 76)

José Aldo (carreira)

Rodolfo Bellato vs. Ihor Potieria (UFC Austin)

Tom Aspinall (carreira)

A virada do ano

Dricus du Plessis vs. Robert Whittaker (UFC 290)

Jason Jackson x Yaroslav Amosov (Bellator 301)

Neil Magny x Mike Malott (UFC 297)

Ovince Saint Preux vs. Kennedy Nzechukwu (UFC Vegas 88)

Sean Strickland x Israel Adesanya (UFC 293)

Comentador do Ano

Brendan Fitzgerald

John Gooden

John Anick

Laura Sanko

Sean O’Connell

Analista do Ano

Dan Hardy

Seu Tomás

Michael Bisping

Paul Felder

Sayif Saud

Shawn Tompkins Treinador do Ano

Eric Nicksick

Francisco Grasso

Marcos ‘Parrumpa’ DaMatta

Plínio Cruz

Tim Welch

Treinador do Ano

Éverton Oliveira

Heather Linden

Ian Larios

Jordan Sullivan

Phil Daru

Ginásio do Ano

Academia Americana de Kickboxing

Melhor time americano

Academia Lobo

Os nerds lutadores

Alta Alta Costura

Árbitro do Ano

Marco Goddard

Jason Herzog

Marcos Smith

Erva Dean

Keith Peterson

Garota do Ringcard do Ano

Holly Barker

Brooklyn Carriça

Kasia Motloch Kejsi

Luciana Andrade

Red Dela Cruz

Homem líder

Dana White (UFC)

Ed Soares (LFA)

Graham Borlan (Guerreiros da Jaula)

Martin Lewandowski (KSW)

Peter Murray (PFL)

Melhor Promoção

UFC

Octógono

LFA

KSW

PFL

Personalidade do Ano

Bruce Buffer

Chael Sonnen

Daniel Cormier

Nina-Marie Danielle

Joe Rogan

Melhor Programação de MMA

Combate matinal

A hora do MMA

Série de Concorrentes de Dana White

Podcast Anik e Florian

UFC Incorporado

Fonte de mídia MMA do ano

Luta de MMA

cão pastor

Viciado em MMA

ESPN

A vida do Mac

Jornalista de MMA do Ano

Ariel Helwani

Aaron Bronsteter

Oscar Willis

Carlos Contreras Legaspi

Rei Nolan

Prêmio Espírito de Luta

Gabriel Braga (Coração – força para superar a perda do pai e do treinador)

Leon Edwards (Compostura – força durante travessuras mentais repugnantes de um oponente)

Jim Miller (Endurance – o único lutador a competir no UFC 100, UFC 200 e UFC 300)

Mark Coleman (Bravura – resgatar destemidamente familiares e entes queridos de um prédio em chamas)

Thomas Paull (Resiliência – competindo com sucesso no MMA apesar de ser surdo)