Seleção Mexicana: River Plate e Inter surgem como rivais

A equipe de Javier Aguirre está prestes a fechar as primeiras partidas do ano em solo sul-americano.

A Seleção Mexicana traça o perfil do River Plate da Argentina e ao Inter de Porto Alegre de Brasil, como possíveis rivais em janeiro, no âmbito dos amistosos que buscam dar mais preparação ao time que comanda Javier Aguirresegundo fontes consultadas pela ESPN.

Pessoal do Federação Mexicana de Futebol já esteve em Argentina sim Brasilnos últimos dias, revisando os campos e os locais onde a equipe poderia ficar Seleção Mexicana para aqueles jogos amistosos.

O jogo contra o Inter Porto Alegre É considerado para o dia 16 de janeiro, e serviria para a seleção brasileira comemorar os 50 anos do primeiro título brasileiro conquistado em 1975, isso com informações corroboradas em ESPN Brasil.

A Seleção Mexicana está prestes a fechar dois amistosos contra clubes. EFE

MéxicoDepois, ele negocia outra partida contra o Rio da Prata da Argentina, em Buenos Aires, e provavelmente mais um naquele país, embora o rival não tenha sido revelado. As negociações com Talleres de Córdoba até agora não tiveram sucesso.

Nesses jogos, México seria presenteado com uma chamada cheia de jogadores de futebol que atuam no Liga MXjá que não é uma data FIFA e não se pode contar com os times mexicanos que jogam na Europa.

As partidas em território sul-americano foram uma solicitação do Javier o Vasco Aguirrecom o objetivo de que sua equipe tenha maior contato internacional e a sugestão foi feita devido à falta de jogos de qualificação rumo ao Copa do Mundo 2026.

“Peço ao Dulio que me dê jogos lá fora, que os coloque sob pressão extra, sujeitos a um ambiente diferente, sei que hoje é no México, preciso testá-los não só com a bola, mas fora e com o seu comportamento. comentou Javier Aguirre , treinador do. Seleção Mexicanaem novembro de 2024.

México está prestes a completar uma turnê pela América do Sul e será contra clubes das duas melhores ligas da região.