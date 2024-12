Selena Gomez dá festa de noivado discreta, celebridades reagem às notícias

Selena Gomes já deu uma festa de noivado discreta para alguns amigos e familiares muito próximos … mas parece que ela precisará dar outra para todos os seus amigos famosos – porque muitos deles estão claramente entusiasmados com ela.

A cantora e compositora – que recentemente ficou noiva de Benny Blanco – aparentemente deu uma festa íntima para comemorar a notícia… com pessoas como seus futuros sogros posando com ela e BB no pequeno evento.