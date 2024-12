Estamos de volta para mais um dia do jogo de perguntas e respostas diárias SB Nation UFC in-5, e estamos mudando para um sistema de um novo artigo a cada dia para o jogo.

Tentamos usar um único artigo para o jogo, atualizado com o jogo mais recente todos os dias, mas estava criando uma experiência um pouco complicada nos comentários. Assim, teremos o jogo do dia atual mais os três dias anteriores em cada novo artigo. Dessa forma, você pode se atualizar caso perca um dia.

As instruções do jogo estão na parte inferior se você for novo no jogo!

O que precisamos de você

Jogue o jogo Compartilhe seu resultado nos comentários e nas redes sociais Forneça feedback (Formulário Google ou nos comentários abaixo)

Jogo in-5 do UFC de hoje

Jogo in-5 do UFC de domingo

Jogo in-5 do UFC de sábado

Jogo in-5 do UFC de sexta-feira

O objetivo do jogo é adivinhar o lutador aleatório correto do UFC com a ajuda de até cinco pistas. Nós vamos misturar LUTADORES ATIVOS E APOSENTADOS. Não será fácil descobrir isso com uma ou duas suposições, mas alguns de vocês poderão acertar. Será uma mistura de jogadores conhecidos e alguns “aqueles caras” que não pensávamos há algum tempo. O jogo aparecerá no slot 3 do layout MMA Fighting todas as manhãs, com movimentos ocasionais no final do dia.

Depois de adivinhar corretamente o jogador, você pode clicar em “Compartilhar resultados” para compartilhar seu desempenho nos comentários e nas redes sociais.