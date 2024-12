Suspeito de assassino da UnitedHealthCare sofria de dores nas costas e foi submetido a uma cirurgia

O suposto assassino do CEO da UnitedHealthCare tinha seus próprios problemas de saúde debilitantes – e até precisou de uma cirurgia para tentar aliviar sua dor, de acordo com um novo relatório.

A CNN entrevistou um amigo de Luigi Mangione – o homem acusado do assassinato do principal executivo do UHC, Brian Thompson – e revelou que o suposto assassino estava lutando contra problemas anteriores após um incidente de surf em 2022.