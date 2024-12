Timothée Chalamet impressiona com conhecimento sobre futebol no ‘College GameDay’

Timothée Chalamet não é apenas um mestre em seu ofício na tela – ele também é um sabe-tudo do futebol, chocando a todos com seu conhecimento especializado no “College GameDay”.

O ator passou pelo programa da ESPN para divulgar seu novo Bob Dylan filme biográfico, ‘A Complete Unknown’, usando um moletom com capuz com o nome do filme sob uma jaqueta rosa – e o cara soltou boatos esportivos sérios, fazendo escolhas surpreendentemente acertadas para o jogo do título Texas Vs Georgia SEC.