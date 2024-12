Tom Aspinall afirma que Dana White disse a ele que a luta de Jon Jones ‘está acontecendo’

Tom Aspinall e Dana White estão na mesma página quando se trata de uma possível luta com Jon Jones.

Não é segredo que Aspinall está em busca de luta com Jones, atual campeão dos pesos pesados ​​do UFC. Aspinall carrega o título interino dos pesos pesados ​​desde novembro de 2023 e realmente defendeu seu cinturão antes de Jones, mas depois que Jones defendeu sua parte no título dos pesos pesados ​​contra Stipe Miocic no UFC 309, Jones expressou pouco interesse em unificar os cinturões.

White discordou de Jones, dizendo à mídia após o UFC 309 “Se Jon Jones quiser lutar novamente depois da noite de sábado, ele lutará contra Tom Aspinall”. Em entrevista a Piers Morgan, Aspinall confirmou que o CEO do UFC lhe disse a mesma coisa logo após ele se afastar do scrum pós-evento.

“Aquela entrevista aconteceu logo após a luta de Jones na mesma noite”, disse Aspinall. “Na verdade, logo após aquela coletiva de imprensa, tive uma reunião com Dana. … Eu não tinha visto nada do que ele disse, então com toda a franqueza, esperava vir e talvez negociar um pouco. Ele literalmente entra na sala e diz: ‘Está acontecendo.’

“E eu disse: ‘Bem, ele vai querer muito dinheiro.’

“E ele disse: ‘Eu sei, mas está acontecendo. E será a maior luta da história do UFC.’”

Jones tem aceitado a ideia de lutar contra Aspinall, alegando que as credenciais de Aspinall não são suficientes para ele ganhar uma luta de unificação – Jones tem 28-1 (1 NC) como profissional, com sua única derrota sendo por desqualificação, mas é apenas 2 a 0 no peso pesado, enquanto Aspinall está 8 a 1 na categoria – e que ele gostaria de “foda-se o dinheiro” para contratar um oponente por quem ele tem grande desdém.

Aspinall está confiante de que White reunirá o dinheiro para que isso aconteça.

“Imagino que sim”, disse Aspinall quando questionado se White pode atender às demandas de Jones. “Não posso falar por Dana, mas imagino que sim.”

“Obviamente, tenho uma família e quero ganhar o máximo de dinheiro possível”, continuou Aspinall. “Mas para mim o mais importante é unificar as faixas. Veja, no MMA é um pouco diferente do boxe no aspecto de você ter categorias de peso diferentes, o que é muito parecido com o boxe, claro. Mas normalmente você tem um campeão, um rosto, um nome em cada divisão. Agora, na divisão dos pesos pesados, há dois e não quero que haja dois porque sinto que sou o número 1. Jon obviamente se sente como o número 1 e vamos brigar por isso. Não é tão difícil.

“Jon sempre gosta de falar sobre legado e sua história e todas essas coisas. Não é sobre Jon, é sobre o cinturão e eu quero ser o campeão unificado, então para mim não é tanto uma questão de dinheiro.”

Embora Aspinall tenha se divertido com o sentimento dos fãs de que Jones o está evitando, ele reconhece que Jones se preocupa muito mais com os resultados financeiros do que com a ameaça que Aspinall possui.

“Não, ele está tentando conseguir mais dinheiro”, disse Aspinall. “Eu não acho que ele esteja me evitando. Ele está tentando conseguir mais dinheiro.”

“Na verdade, concordo com muito do que Jon diz”, acrescentou. “Quando você coloca os currículos um ao lado do outro, o currículo dele é muito superior ao meu. O risco-recompensa para nós dois, o risco dele é que ele tenha tudo a perder. … Como eu disse, concordo plenamente com tudo o que ele diz em termos de currículo, mas não é sobre o currículo do Jon, é sobre quem é o melhor do mundo no momento e acho que sou eu.”