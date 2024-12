Tom Holland e Zendaya vão às compras na Nordstrom

As estrelas do “Homem-Aranha” chegaram ao amigável shopping center de seu bairro na terça-feira … trocando o Rodeo Drive, favorito das celebridades, em Beverly Hills, pelo Topanga Mall, em Canoga Park.

O casal foi fotografado no departamento de calçados masculinos com o cachorro de Zendaya a tiracolo… e Tom foi visto mais tarde saindo do shopping com uma sacola de compras… sem olhar as vitrines para Peter Parker!!!