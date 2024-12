Uma briga maluca começa no aeroporto O’Hare, placas usadas como armas: vídeo

Cena violenta no maior aeroporto de Chicago… quatro homens brigaram e foram todos WWE usando placas de chão molhado como armas improvisadas… e está tudo em vídeo.

A filmagem selvagem mostra a luta 3 contra 1 na área de bilheteria da American Airlines no Terminal 3… e você vê um cara jogando seus inimigos no chão como uma boneca de pano. Nossas fontes dizem que os desordeiros NÃO eram trabalhadores da American Airlines, mas sim funcionários das concessionárias do aeroporto.