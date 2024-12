Veja Programação Religiosa da Festa do Bom Jesus dos Navegantes 2025

A tradicional festa do Bom Jesus dos Navegantes celebra em 2025 141 anos de devoção e fé, com o tema “Com o Bom Jesus dos Navegantes sejamos peregrinos da esperança” e o lema “A esperança não decepciona” (Rm 5,5). O evento, que mobiliza fiéis e peregrinos de toda a região, conta com uma programação repleta de atividades religiosas, culturais e recreativas, reafirmando a fé e a tradição que marcam essa celebração centenária.

PROGRAMAÇÃO

03.01.2025 – Sexta Feira

10h00: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela da Santa Cruz, em direção à Igreja de Nossa Senhora da Saúde, no Povoado Saúde em Sergipe.

04.01.2025 – Sábado

10h00: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Igreja de Nossa Senhora da Saúde, no Povoado Saúde em Sergipe, em direção à Paróquia de Santo Antônio (Catedral) da cidade de Própria Sergipe.

05.01.2025 – Domingo

10h00 : Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Paróquia de Santo Antônio (Catedral) da cidade de Própria Sergipe, em direção à Igreja Nossa Senhora da Conceição na cidade do Porto Real do Colégio Alagoas.

06.01.2025 – Segunda Feira – NOITE MARIANA

10h00 : Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Igreja de São João Batista na cidade de Igreja Nova Alagoas, em direção à Capela de Santa Luzia no Povoado Alagoinha em Penedo Alagoas.

Animação Litúrgica: Ministério Celebrai (Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora).

07.01.2025 – Terça Feira – NOITE DA FAMÍLIA

10h00 : Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela da Santa Cruz, em direção à Capela da Santa Cruz no Povoado Ponta Mofina, município de Penedo Alagoas.

Animação Litúrgica: Coral da Família (Catedral Diocesana).

Participação : Mães Cristãs, Terço dos Homens, Terço das Mulheres, Mãe Rainha e Legião de Maria.

Intenções: Todas as famílias de Penedo e peregrinos.

08.01.2025 – Quarta Feira – NOITE DA JUVENTUDE

10h00 : Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela da Santa Cruz, em direção à Capela Imaculada Conceição na Cooperativa Segundo Núcleo.

Animação Litúrgica: Ministério de Deus (Paróquia São Rafael).

Intenções: CEBS; Centro Juvenil Nossa Senhora Auxiliadora, Pastoril, Infância Missionária, Comunidades: Cherubina da Laranja, Nossa Senhora do Rosário e Bom Jesus dos Navegantes.

20h30: Apresentação de Folguedos Locais – Pastoril da Paróquia de Santa Luzia.

09.01.2025 – Quinta Feira – NOITE EUCARÍSTICA

06h00 : Toque do Sino e Oração do Angelus. (Capela da Santa Cruz).

Animação Litúrgica: Ministério Vox Populi (Catedral Diocesana).

Participação : Apostolado da Oração, Vicentinos, Pastoral do Dízimo, Catecumenato e PASCOM.

Comunidades : Paróquia São Francisco de Assis, Povoados Riacho do Pedro, Marcação, Peixotos, Alto da Várzea, Santa Amélia, Cidade do Povoado São Benedito e Comunidade Ranquinês.

: Paróquia São Francisco de Assis, Povoados Riacho do Pedro, Marcação, Peixotos, Alto da Várzea, Santa Amélia, Cidade do Povoado São Benedito e Comunidade Ranquinês. 20h30: Trezena e Cantoria de Violeiros.

10.01.2025 – Sexta Feira – NOITE DO CORAÇÃO DE JESUS

06h00 : Toque do Sino e Oração do Angelus. (Capela da Santa Cruz).

Animação Litúrgica: Coral da Catedral.

Participação : Pastoral Familiar, Apostolado da Oração, Ministros da Eucaristia e Grupo de Jovens.

Comunidades : São João Batista, São Geraldo, Santa Luzia e São José.

: São João Batista, São Geraldo, Santa Luzia e São José. 21h00: Show com a Banda Musical 12 de Abril.

11.01.2025 – Sábado

06h00 : Toque do Sino e Oração do Angelus. (Santa Cruz).

: Toque do Sino e Oração do Angelus. (Santa Cruz). 10h00: Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela da Santa Cruz, em direção à Paróquia de Santa Luzia.