A coletiva de imprensa do UFC 311 terá as maiores estrelas do evento do próximo mês respondendo perguntas da mídia na noite de sexta-feira.

O campeão peso leve do UFC Islam Makhachev, Arman Tsarukyan, o campeão peso galo do UFC Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov discutirão seus próximos confrontos.

A coletiva de imprensa do UFC 311 está prevista para começar às 18h horário do leste dos EUA.