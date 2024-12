Xerife de Nova Jersey enviou drone do departamento para investigar drones misteriosos

Um xerife de Nova Jersey se cansou de esperar para descobrir o que diabos está acontecendo com drones misteriosos que pareciam invadir o estado… então ele decidiu combater fogo com fogo – ou melhor, drone.

Xerife do Condado de Ocean Michael Mastronardy lançou um drone do departamento depois que um de seus oficiais testemunhou 50 veículos aéreos não tripulados “saindo do oceano”.