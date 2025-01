Santuário ecológico e Patrimônio Mundial pela UNESCO a cerca de 370 km da costa brasileira, Fernando de Noronha tem simplesmente algumas das praias mais bonitas do mundo, banhadas por um mar que vai do azul-turquesa ao verde-esmeralda, além de piscinas naturais, trilhas e uma vasta biodiversidade marinha, entre corais, tubarões, tartarugas marinhas, moreias, polvos, arraias e golfinhos.

A temperatura do mar em Noronha tem em média 26 °C e as águas são tão transparentes e limpas que a visibilidade em alguns pontos pode chegar a 50 metros. Não à toa, este é um dos melhores destinos do mundo para mergulho. O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha guarda ainda sítios históricos e ilhas secundárias que podem ser avistadas em passeios de barco.

Abaixo, confira as 4 melhores praias de Fernando de Noronha!

1. Baía do Sancho

Já eleita a melhor praia do mundo em diversas premiações, a Baía do Sancho tem areia clarinha e um mar azul-turquesa incrivelmente cristalino. É protegida por altas rochas escarpadas, sendo acessível apenas de barco ou por meio de uma longa escadaria.

2. Baía dos Porcos

Com vista privilegiada para o Morro Dois Irmãos, a pequena Baía dos Porcos é muito procurada para snorkeling nas piscinas naturais que surgem na maré baixa.

A Praia da Conceição é perfeita para relaxar e curtir o sol (Imagem: cabuscaa | Shutterstock)

3. Praia da Conceição

Acessível por uma curta caminhada a partir da Vila dos Remédios e perfeita para curtir o sol e relaxar, com vista para o Morro do Pico.

4. Praia da Cacimba do Padre

Praia com boa estrutura, além de ser ponto de acesso à Baía dos Porcos. No meio do ano, tem um mar mais calmo para banho.

Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem