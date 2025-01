A castanha-da-índia (Aesculus hippocastanum) é uma semente originária da região dos Bálcãs, no sudeste da Europa, mas amplamente cultivada em várias partes do mundo. Apesar do nome, ela não tem relação com as castanhas comuns consumidas na alimentação, como castanha-do-pará ou castanha-de-caju. Esta semente provém de uma árvore ornamental de grande porte, conhecida por suas flores brancas com detalhes rosados e frutos espinhosos.

A seguir, confira 5 benefícios da castanha-da-índia para a saúde e como usá-la!

1. Redução dos sintomas da insuficiência venosa crônica

Estudos clínicos revisados indicam que o extrato de castanha-da-índia reduz significativamente os sintomas associados à insuficiência venosa crônica, como edema, dor e prurido. Tais conclusões foram baseadas em metanálises que analisaram 17 estudos diferentes, conforme detalhado na monografia traduzida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), “European Union Herbal Monograph on Aesculus hippocastanum L.”, de 2020.

Além disso, o estudo “Eficácia e segurança do extrato seco da semente de castanha-da-índia no tratamento da insuficiência venosa crônica de membros inferiores”, publicado na Revista Brasileira de Medicina, demonstrou que o extrato seco de castanha-da-índia é eficaz no manejo dessa condição e o uso do extrato melhorou significativamente os sintomas como inchaço, dor e sensação de peso nas pernas.

2. Propriedades anti-inflamatórias

De acordo com o estudo “Flavonoids in horse chestnut (Aesculus hippocastanum) seeds and powdered waste water by products“, publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, a escina, principal ativo da castanha-da-índia, apresenta uma potente ação anti-inflamatória na circulação periférica. Sua atividade reduz a inflamação nos vasos sanguíneos, sendo especialmente útil em casos de insuficiência venosa crônica. Em um estudo clínico, o uso oral de 900 mg/dia da escina por 12 dias demonstrou reduzir a rigidez, o tamanho e a permeabilidade capilar em 15 pacientes.

3. Tratamento de hemorroidas e varizes

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a decocção da castanha-da-índia pode ser usada para tratar hemorroidas e varizes. As suas propriedades anti-inflamatórias e venotônicas ajudam a reduzir a inflamação e o desconforto associados à hemorroida, promovendo alívio dos sintomas.

A castanha-da-índia pode ajudar no tratamento de doenças inflamatórias na pele (Imagem: teatian | Shutterstock)

4. Favorece a saúde da pele

Devido às suas propriedades anti-inflamatórias, a castanha-da-índia pode ser indicada para prevenir ou ajudar no tratamento de doenças inflamatórias na pele, como dermatite e eczema. Seu uso tópico pode reduzir a inflamação e melhorar a aparência da pele afetada.

5. Redução de Edemas

Devido às suas propriedades anti-inflamatórias, a castanha-da-índia ajuda a diminuir o inchaço causado pelo acúmulo de líquidos nos tecidos. Isso é particularmente benéfico para pessoas que sofrem de edemas nas pernas, promovendo alívio e melhor qualidade de vida.

Como consumir a castanha-da-índia

A castanha-da-índia deve ser utilizada em formas seguras e preparações adequadas, pois sua forma natural pode ser tóxica devido ao composto esculina. Abaixo, confira as formas recomendadas de consumo.

Chá de castanha-da-índia: para hemorroidas, varizes, má circulação, dermatites e inflamações articulares, ferva 1,5 g de sementes trituradas em 1 xícara de chá de água por 10 minutos. Coe e consuma até 2 xícaras ao dia;

para hemorroidas, varizes, má circulação, dermatites e inflamações articulares, ferva 1,5 g de sementes trituradas em 1 xícara de chá de água por 10 minutos. Coe e consuma até 2 xícaras ao dia; Cápsulas ou comprimido: são utilizados para melhorar a circulação e aliviar inchaços;

são utilizados para melhorar a circulação e aliviar inchaços; Banho de assento: para hemorroidas externas, inflamações e desconforto;

para hemorroidas externas, inflamações e desconforto; Pomada ou gel: para tratamento de varizes, dores nas pernas e inchaços, espalhe uma fina camada na área a ser tratada, no sentido de baixo para cima, até 3 vezes ao dia.

Contraindicações

A castanha-da-índia apresenta contraindicações importantes e deve ser consumida com cautela. É contraindicada para pessoas com histórico de hipersensibilidade ou alergia a qualquer componente da planta, como a escina. Pacientes com insuficiência renal ou hepática também devem evitar o uso, devido à possibilidade de agravamento dessas condições. Além disso, o uso concomitante com anticoagulantes orais pode potencializar os efeitos anticoagulantes, aumentando o risco de sangramentos.

Podem ocorrer efeitos adversos como prurido, náuseas, desconforto gástrico, irritação da mucosa gástrica e, raramente, refluxo. Em crianças, a absorção de escina tende a ser maior, predispondo à toxicidade. Importante destacar que, no Brasil, o uso da castanha-da-índia em formulações medicinais foi proibido em 2022 devido a preocupações regulatórias e de segurança. Portanto, o consumo e a aplicação tópica devem ser realizados somente com orientação de um profissional de saúde habilitado.