6 doenças comuns adquiridas por herança genética

Herança genética ou hereditariedade é o processo pelo qual um organismo — ou célula — adquire ou se torna predisposta a adquirir características semelhantes ao organismo ou célula que o gerou. Além das características físicas, como cor dos olhos e da pele, algumas doenças e distúrbios também estão associados à herança genética. A seguir, veja alguns deles!

1. Daltonismo

O daltonismo causa alterações na percepção de cores, principalmente de tons de azul, verde e vermelho. Ele é provocado pelo gene recessivo d, que está situado no cromossomo X.

2. Hemofilia

A hemofilia se trata de uma doença que provoca alterações na coagulação sanguínea, gerando frequentes hemorragias. Ela é determinada pelo gene recessivo h, situado no cromossomo X.

Anemia falciforme é caracterizada como um distúrbio que faz com que os glóbulos vermelhos do sangue fiquem deformados (Imagem: Kateryna Kon | Shutterstock)

3. Anemia falciforme

A anemia falciforme é caracterizada como um distúrbio que faz com que os glóbulos vermelhos do sangue fiquem deformados. Nesse caso, o portador da anemia herdou de um dos pais o gene para hemoglobina A (normal) e, do outro, o gene para a hemoglobina S (característica da anemia falciforme).

4. Fibrose cística

A fibrose cística é caracterizada pela produção de suor com alta concentração de sal e de secreções mucosas anormais. Ela pode ser transmitida pelo pai ou pela mãe, mesmo que nenhum dos dois manifeste a doença.

5. Albinismo

Refere-se a uma anomalia genética na qual ocorre um defeito na produção de melanina (pigmento). Esta é a causa da ausência total ou parcial da pigmentação da pele, dos olhos e dos cabelos. O albinismo aparece com a combinação dos dois pais portadores do gene recessivo.

6. Cegueira noturna

Também conhecida como nictalopia, se trata de uma condição genética que resulta na dificuldade ou na impossibilidade de enxergar em ambientes escuros. Esse problema é um sintoma de diferentes doenças que acometem o globo ocular. A cegueira noturna pode ser hereditária ou causada por alguma deficiência nutricional. No caso da hereditariedade, está relacionada com o cromossomo X.

Por Tao Consult