6 importantes benefícios da equoterapia

O convívio com animais é tão positivo que, em algumas terapias, eles são utilizados para auxiliar em tratamentos. A exemplo está a equoterapia, uma abordagem terapêutica que utiliza o cavalo como instrumento de intervenção multidisciplinar, buscando promover o desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo de pessoas com deficiência.

“[A equoterapia] é uma metodologia que valoriza o melhor que a conexão entre humanos e animais pode proporcionar. Não se trata apenas de montar, mas de uma atividade que explora as sensações do paciente em harmonia com o movimento do cavalo”, explica a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, Thais Pontelo.

A seguir, confira 6 benefícios da equoterapia!

1. Melhora a postura e a percepção de movimento

Segundo Thais Pontelo, a equoterapia é composta por exercícios que estimulam a resposta do sistema nervoso central do paciente. Dessa maneira, ajuda a melhorar a postura e a percepção do movimento da pessoa.

2. Desenvolve o afeto e facilita a integração entre grupos

Durante o tratamento, os pacientes criam uma conexão emocional com os cavalos, promovendo sentimentos de confiança e cuidado, bem como facilitando a integração social.

3. Desperta a autoestima

A equoterapia também contribui para a melhoria da autoestima, pois promove uma sensação de conquista e bem-estar à medida que os pacientes enfrentam desafios durante o tratamento.

O contato com os animais promove percepções sensoriais e aumenta a conscientização corporal (Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock)

4. Estimula a sensibilidade tátil, visual e auditiva

O contato com o cavalo e os movimentos durante as sessões despertam percepções sensoriais e aumentam a conscientização corporal. Isso contribui para o desenvolvimento e aprimoramento das habilidades sensoriais.

5. Auxilia no tratamento de condições de saúde

O contato com o cavalo também é capaz de ajudar no tratamento de diferentes condições e no desenvolvimento de habilidades. “Para pessoas com Síndrome de Down, esclerose múltipla e autismo, por exemplo, essa terapia é altamente recomendada. Além disso, também auxilia no tratamento de crianças e jovens com dificuldades de concentração”, conta Thais Pontelo.

6. Melhora o tônus muscular

Por exigir controle e movimento corporal durante a prática, a terapia ativa diferentes grupos musculares, ajudando a fortalecer e tonificar os músculos.

