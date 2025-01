A esposa de Patrick Mahomes, Brittany, dá à luz o bebê nº. 3

Muitos parabéns por isso Brittany Mahomes – ela acabou de dar as boas-vindas ao seu terceiro pacotinho de alegria com o marido Patrick Mahomes !

Brittany compartilhou a notícia emocionante no IG minutos atrás … revelando que a nova filhinha do casal se chamará Golden Raye Mahomes. Brittany acrescentou que o recém-nascido chegou no domingo.