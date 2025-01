Aprenda a preparar pirarucu amazônico com tucupi

O tucupi é um ingrediente tradicional da culinária amazônica, essencial em muitos pratos típicos da região. Derivado da mandioca brava, é valorizado por sua versatilidade e utilizado em diversas receitas, como o famoso pato no tucupi e a maniçoba. Sua origem remonta aos povos indígenas da Amazônia, que há séculos utilizam a mandioca como base alimentar, e carrega consigo a história e a cultura dos nativos locais.

O tucupi nasce da mandioca brava, que contém ácido cianídrico em sua composição e, portanto, é tóxica em seu estado natural. Para transformá-la em um alimento seguro e saboroso, a mandioca é ralada e espremida, separando o líquido do amido. O líquido extraído passa por um processo de fermentação e cozimento prolongado, eliminando a toxicidade e realçando seu sabor inconfundível.

A fermentação confere ao tucupi um toque ácido e profundo, enquanto seu cozimento com ervas aromáticas, como a chicória do Pará (conhecida como coentro-de-passarinho), acrescenta camadas de complexidade ao seu perfil de sabor.

O tucupi pode ser utilizados com diversos ingredientes (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

Jambu e tucupi

Mais do que um simples ingrediente, o tucupi é uma expressão da identidade amazônica e a sua presença nos pratos é marcante, trazendo uma explosão de sabores únicos que conquistam paladares Brasil afora. Entre os companheiros perfeitos do tucupi está o jambu, uma erva que provoca uma leve dormência na boca, complementando a experiência sensorial e reforçando o vínculo com a Amazônia.

O chef Pedro Amaral ensina uma receita que é sucesso em seu restaurante, o Namazônia, localizado na Vila Mariana. Com ingredientes da região amazônica, ele transforma o pirarucu e o tucupi em uma experiência inesquecível para os clientes. Confira como preparar o pirarucu amazônico com tucupi temperado!

Ingredientes

Tucupi temperado

1 l de tucupi

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 maço de chicória do Pará (coentro-de-passarinho)

1 pimenta-de-cheiro

Sal a gosto

Pirarucu

500 g de filé de pirarucu cortado em cubos grandes

de pirarucu cortado em cubos grandes Sal, pimenta-do-reino moída e suco de limão a gosto

Farinha de trigo e farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Jambu

1 maço de jambu

Água fervente

Água gelada

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o tucupi e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o alho, a chicória do Pará e a pimenta-de-cheiro e cozinhe por 30 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve. Em água corrente, lave bem o jambu e branqueie em água fervente até que fique macio, mas ainda firme. Após, transfira para um recipiente com gelada para interromper o cozimento, escorra e reserve.

Em um recipiente, coloque os cubos de pirarucu e tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Passe os cubos na farinha de trigo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os cubos de pirarucu e frite até dourar. Desligue o fogo e reserve.

Em uma cuia, coloque uma porção generosa de tucupi temperado bem quente. Adicione os cubos de pirarucu e finalize com as folhas de jambu. Sirva imediatamente, aproveitando o contraste de texturas e os sabores intensos.