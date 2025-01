No ar na reprise de “Tieta”, Ary Fontoura divertiu a web ao surgiu com um look de saco plástico. O ator, de 91 anos, decidiu fazer o vídeo de humor inspirado em no figurino de um homem em um evento internacional.

“Nova moda 2025. Eu tô quieto, ai vocês me atentam”, escreveu ele na legenda.

Após fazer um desfile, pose e caras e bocas com o look de saco plástico, Ary brinca: “Se essa moda pega, onde a internet vai para? Gente, o que está acontecendo com os homens?”.

Assista abaixo: