Avião de pequeno porte cai no mar em Ubatuba, no litoral norte de SP

Um avião caiu na cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (9), por volta das 10h, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, a aeronave é de pequeno porte e teria caído no mar, na região da rua Guarani, em Itaguá.

Quatro viaturas atuam no local. Ainda não há informações sobre vítimas ou as causas do acidente.

Imagens de câmera de monitoramento mostram que o avião cruzou a pista do aeroporto, atravessou uma rua, quase atingiu veículos que passavam pelo local, e pegou fogo.