bebê e adolescente morrem no PI; 7 da mesma família são internados

Um jovem de 17 anos anos e um bebê de um ano ano morreram em Parnaíba, litoral do Piauí, e sete pessoas da mesma família foram internadas. A polícia suspeita de envenenamento.

Nove pessoas de uma mesma família passaram mal e foram hospitalizados na quarta-feira (1º). Duas morreram, quatro receberam alta hospitalar e outras três seguem internadas em estado grave.

Manoel Leandro da Silva, 17, morreu ainda na quarta-feira. Segundo informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ele foi socorrido, mas faleceu ainda na ambulância.

Já a morte do bebê de 1 ano foi confirmada nesta quinta-feira (2). Davi Pereira Silva estava internado no Hospital Regional Dirceu Arcoverde, mas não resistiu.

A família comeu peixes doados na noite de terça-feira (31). Segundo o delegado Abimael Silva, à frente da investigação, a suspeita é de envenenamento. De acordo com ele, os sintomas dos familiares foram os mesmos: frequência cardíaca abaixo do normal e sudorese intensa. Apesar da hipótese, a polícia não descarta outras linhas de investigação.

Três pessoas seguem internadas em estado grave. A mãe Francisca Maria da Silva, 32, e seus dois filhos. A mulher foi entubada na manhã desta sexta-feira (03).

Família comeu no almoço do dia 1º de janeiro arroz, feijão e peixe frito. O peixe foi doado por um casal. Segundo o delegado, eles já se apresentaram e prestaram depoimento à polícia. O casal afirmou que fez a doação de cerca de 30 kg de peixe para várias pessoas. “O arroz foi feito pela própria família no dia 31 e requentaram para o almoço. O peixe foi doado. Somente a família passou mal”, disse Abimael.

Os alimentos foram apreendidos na casa da família e vão passar por perícia. “Será feito o exame toxicológico. A gente aguarda o resultado dos exames que vão dizer se havia veneno, qual era o tipo e o que a substância causa. O crime foi ontem, estamos na fase inicial da investigação”, explicou o delegado.

Familiares e testemunhas estão sendo ouvidos pelos policiais. A causa da morte do jovem e do bebê será divulgada após o resultado dos exames toxicológicos feitos pelo Instituto Médico Legal.

MÃE JÁ HAVIA PERDIDO OUTROS DOIS FILHOS POR ENVENENAMENTO

Francisca Maria da Silva, mãe do bebe de um ano que morreu, já teve dois filhos mortos por envenenamento. Em agosto de 2024, Ulisses Gabriel e João Miguel, de oito e sete anos, morreram depois de comerem cajus envenenados.

A suspeita pelo crime está presa. Segundo a TV Globo, Lucélia Maria da Conceição Silva, 52, que nega o crime, era vizinha das crianças. Ela responde por homicídio qualificado consumado contra os irmãos.

Na época, a polícia apontou que Lucélia entregou um saco de cajus envenenados aos irmãos. As frutas tinham uma substância tóxica semelhante ao chumbinho.

Polícia não confirma se há relação entre os dois casos.