Benefícios dos produtos com pistache para pele e cabelos

Conhecido pelo sabor refinado e pelos benefícios nutricionais, o pistache ultrapassou as fronteiras da culinária e promete ser a nova tendência no universo da beleza. Rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, o ingrediente tem conquistado espaço em cosméticos por sua capacidade de nutrir e proteger pele e cabelos.

Com essa combinação de benefícios, marcas do setor de beleza estão explorando o pistache em diferentes formatos de produtos. Desde sabonetes faciais, hidratantes corporais até creme de tratamento para os cabelos, o ingrediente reafirma seu lugar como uma solução versátil e natural, alinhada às demandas do mercado por cuidados que unem eficácia e sustentabilidade.

Abaixo, veja os benefícios do pistache para pele e cabelos!

Benefícios do pistache para o cabelo

Originário do Oriente Médio, o pistache é uma fonte rica de ácidos graxos, como o ômega 3, que desempenham um papel fundamental na hidratação profunda dos fios e na melhoria da elasticidade capilar, reduzindo a propensão à quebra.

Além disso, ele auxilia na reparação de danos causados por fatores externos, como exposição ao sol, poluição, cloro e água salgada, proporcionando uma barreira protetora que ajuda a preservar a saúde dos cabelos. Atentas a esse fenômeno, marcas do segmento começam a investir no lançamento de produtos que atendam ao desejo dos consumidores por soluções inovadoras e mais naturais.

“O pistache já tem um lugar especial na gastronomia por ser sinônimo de sofisticação. No creme de tratamento Novex Gelato de Pistache, por exemplo, ele ganha um novo significado, agora associado a cuidados capilares, mostrando sua versatilidade e riqueza de nutrientes, com um toque de frescor, que é perfeito para o verão”, explica Vitor Silveira, CMO da brasileira Embelleze.

As propriedades emolientes do pistache ajudam a manter a pele hidratada e macia (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Vantagens do pistache para a pele

Além de brilhar em produtos para os cabelos, o pistache também tem mostrado grande potencial em cosméticos voltados para cuidados com a pele. Rico em antioxidantes, como a vitamina E, ele atua no combate aos radicais livres, ajudando a prevenir sinais de envelhecimento precoce. Suas propriedades emolientes, provenientes dos ácidos graxos, são ideais para manter a pele hidratada, macia e com aparência saudável.

Outro benefício do pistache para a pele é sua ação regenerativa. O ingrediente ajuda na recuperação de barreiras cutâneas comprometidas, tornando-se um aliado em períodos de maior exposição ao sol. Além disso, também possui propriedades anti-inflamatórias, sendo indicado para peles sensíveis ou propensas a irritações.

Por Caroline Amorim