Beyoncé doando US$ 2,5 milhões para apoiar combate a incêndios florestais em Los Angeles

A fundação da cantora, BeyGOOD, lançada em 2013, postado no Instagram Domingo eles estão “tomando medidas anunciando o LA Fire Relief Fund com uma doação de 2,5 milhões de dólares”… com o objetivo específico de ajudar as pessoas afetadas pelo incêndio em Eaton – um incêndio que ainda arde na área nordeste de Los Angeles