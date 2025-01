Mais tarde, ela se mudou para Montevideo, no Uruguai, onde, em 27 de dezembro de 1928, fez seus votos e se tornou uma freira. Em 1930, ela voltou ao Brasil para ensinar português e matemática em uma escola de Tijuca, no Rio de Janeiro. No começo dos anos 40, retornou a Santana do Livramento, onde continuou lecionando.