Câmera corporal da polícia de Nova Orleans mostra fogo aberto de terroristas contra policiais

O vídeo recém-lançado começa depois que o suspeito, Shamsud-Din Jabbar, atropelou os foliões de NYE e bateu seu caminhão… e você vê policiais aglomerando-se ao redor do veículo com suas armas em punho.

Com a porta do motorista aberta, um policial estava se aproximando, a poucos centímetros de Jabbar, que os policiais não puderam ver devido aos airbags disparados em seu caminhão. Mas, sem avisar, o terrorista saiu disparando por trás do airbag.