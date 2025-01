Caso de morte de Liam Payne, garçom preso por fornecer cocaína

Paiz foi autuado pelas autoridades fora de sua casa – onde estava em prisão domiciliar – na capital argentina, dias depois de ter foi cobrado em conexão com o falecimento do cantor.

Paiz anteriormente admitiu usar drogas com Payne. Na verdade, ele disse ao TMZ … ele festejou com o ex-aluno do “X Factor” em seu quarto de hotel no Hotel CasaSur Palermo duas vezes nos dias que antecederam a morte de Payne.