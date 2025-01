Confira quanto a Justiça bloqueou de influenciadores digitais na operação Game Over 2

A Justiça de Alagoas determinou o bloqueio de bens e valores de 15 pessoas investigadas pela operação Game Over 2, realizada pela Polícia Civil. Entre os alvos estão influenciadores digitais alagoanos com milhões de seguidores, envolvidos em suspeitas de movimentações financeiras ilícitas por meio de plataformas de jogos de azar online. Ao todo, a Justiça sequestrou mais de R$ 15 milhões em valores.

Os influenciadores Rico Melquiades, Babal Guimarães e Felipe de Souza Martins estão entre os principais investigados e concentram os maiores montantes bloqueados. A operação ocorreu na última quarta-feira (15), cumprindo mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos.

A operação

A Game Over 2 é uma continuidade das investigações sobre o uso das redes sociais para promover plataformas de jogos ilegais no Brasil. Segundo a Polícia Civil, os influenciadores contratados atuavam divulgando links para acesso a esses sites, recebendo comissões de valores movimentados pelos apostadores.

Rico Melquiades, que possui 4,2 milhões de seguidores, e Babal Guimarães, com mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, tiveram bens de valores milionários bloqueados. As investigações apontam que essas figuras públicas utilizavam sua influência para impulsionar os acessos às plataformas.

Valores bloqueados

Confira os montantes bloqueados pela Justiça:

Rico Melquiades – R$ 5.742.907,00 Felipe de Souza Martins – R$ 2.487.000,00 Babal Guimarães – R$ 2.115.300,00 Iury Cardoso Varges – R$ 1.256.993,00 Rhayssa Lívia Brandão Ferreira – R$ 760.000,00 Maria Jéssica de Melo Santos – R$ 714.490,00 Ryan Icaro da Silva Cordeiro – R$ 465.369,05 João Marcos Alves Paranhos (João Marcos) – R$ 400.359,00 Diego Henrique Barbosa dos Santos – R$ 388.784,00 Gabriela Melquiades Santiago (Gabi Melquiades) – R$ 279.309,86 Isabella Santos Fichelli (Isabella Fichelli) – R$ 270.925,37 Ana Karolina da Silva Dantas (Karol) – R$ 190.000,00 Ruth Rayane Pereira do Nascimento – R$ 147.101,79 Yanne Maria Bezerra da Silva – R$ 151.510,65 Maria Rita Barbosa Cavalcante – R$ 60.875,00

Desdobramentos

As autoridades reforçam que as investigações estão em andamento para rastrear outras possíveis irregularidades. A operação busca não apenas responsabilizar os envolvidos, mas também combater a prática de jogos de azar que contraria a legislação brasileira.

Essa é mais uma ação no esforço das autoridades para coibir crimes financeiros e a exploração de atividades ilegais no ambiente virtual.