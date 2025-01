conheça a última dupla a entrar no BBB 25

Guilherme e Joselma, genro e sogra, foram os escolhidos pelo público para completar o elenco da 25ª edição do Big Brother Brasil. Eles disputaram a 12ª vaga em uma votação com duas outras duplas, e o resultado foi dado por Tadeu Schmidt, no programa de estreia, nesta segunda-feira (13).

Joselma é ex-vendedora de marmita de 53 anos e Guilherme, 27, é fisioterapeuta geriátrico. A dupla quer reverter a velha história de que sogra e genro não se dão bem.

Joselma diz que pretende ficar nas festas até o sol raiar. “É mais fácil meu genro ir dormir. E não vou deixar ele olhar para nenhuma mulher, pego pela orelha”, brincou no Mais Você.

Guilherme disse que entrará em qualquer briga para defender a sogra e que a relação deles é de puro amor. “Nós somos fãs do reality, a família toda dormia enquanto eu e a minha sogra assistíamos. Se mexer com ela viro bicho.”

Eles venceram a votação contra as duplas Paula e Nicole, mãe e filha, e Joseane e Cléber, mãe e filho.

As demais 11 duplas foram anunciadas na última quinta-feira (9). Os participantes chegaram à casa mais vigiada do Brasil em uma caravana nesta segunda-feira (13).