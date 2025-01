CRB e CSA vão ganhar milhões na fase de grupos da Copa do Nordeste

Em meio ao sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste, nessa terça-feira, 14, a Confederação Brasileira de Futebol confirmou os novos valores das cotas de premiação da maior competição regional do país, que teve acréscimo de 5% para esta temporada, segundo o ge.

As equipes foram divididas em grupos de acordo com o Ranking Nacional de Clubes. CRB e CSA, representantes de Alagoas nesta fase na ‘Lampions’, estão na faixa 2 e vão receber R$ 2,6 milhões cada um. Veja a tabela abaixo:

Faixa 1 – Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport: R$ 3,5 milhões;

Faixa 2 – CRB, Vitória, CSA e Sampaio Corrêa: R$ 2,6 milhões;

Faixa 3 – Náutico, Confiança, Ferroviário e Altos: R$ 2 milhões;

Faixa 4 – América-RN, Juazeirense, Moto Club e Sousa-PB: R$ 1,3 milhões.

A CBF também definiu os valores para quem avançar às fases finais:

Quartas de final: R$ 550 mil

Semifinal: R$ 770 mil

Vice-campeão: R$ 1,4 milhão

Campeão: R$ 2,2 milhões

O Galo, atual vice-campeão da Copa do Nordeste, foi sorteado para o Grupo A, com três clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira o grupo: Sport, Fortaleza, Vitória, Ferroviário-CE, Altos-PI, Sousa-PB e Moto Club-MA.

Já o Azulão, que volta a disputar a fase de grupos em 2025, foi sorteado para o Grupo B, com duas equipes da Série A do Brasileirão. Veja as equipes: Ceará, Bahia, Sampaio Corrêa, Náutico, Confiança, Juazeirense e América-RN.

Na edição deste ano, o enfrentamento na primeira fase será contra as equipes do mesmo grupo e não contra as equipes do grupo adversário, como era nas últimas temporadas. Sendo assim, não haverá o Clássico das Multidões na fase de grupos, assim como outros clássicos estaduais na competição.

A ordem dos confrontos e os mandos de campo ainda não foram definidos e a expectativa é que sejam divulgados pela CBF até a quinta-feira (16). A primeira rodada começa já na próxima quarta-feira (22), segundo as datas divulgadas anteriormente.