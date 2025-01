Cruzeiro apresenta Gabigol para 44 mil torcedores no Mineirão

O atacante Gabigol, 28, foi apresentado neste sábado (4) pelo Cruzeiro, seu novo clube, com o qual assinou um contrato de quatro anos.

A apresentação foi no Mineirão, que recebeu cerca de 44 mil torcedores. Durante a cerimônia, o atacante disse que chega “de coração e alma” ao novo clube. Também prometeu dedicação.

Estão me recebendo muito bem, e espero que possamos retribuir todo esse carinho dentro de campo, com grandes conquistas e grandes jogos”, disse ele.

Formado nas categorias de base do Santos, e com passagens mal sucedidas por Inter de Milão e Benfica, o atacante chega a Belo Horizonte vindo do Flamengo, onde é ídolo. Na equipe carioca, venceu a Libertadores duas vezes, marcando gols em ambas as finais (contra o River Plate, em 2019, quanto anotou duas vezes na vitória, de virada, por 2 a 1, e contra o Athletico, em 2022, quando fez o único gol da partida, vencida pelo Flamengo por 1 a 0).

Também conquistou pela equipe carioca os Brasileiros de 2019 e 2020, a Copa do Brasil de 2022, a Recopa do Brasil em 2020 e 2021, a Recopa Sul-Americana em 2020 e o Campeonato Carioca em 2019, 2020 e 2021.

Nos últimos dois anos, porém, teve maus momentos no clube carioca e chegou a iniciar algumas partidas no banco de reservas.

Além de Gabigol, o Cruzeiro também apresentou neste sábado, no mesmo evento, o lateral-direito Fagner, ex-Corinthians, o volante Christian, vindo do Athletico, e os meias Eduardo, ex-Botafogo, e Rodriguinho, vindo do América-MG.

O Cruzeiro também contratou o atacante Dudu, ídolo do Palmeiras, mas formado na própria equipe mineira, para 2025.