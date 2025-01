Delegado de 32 anos é morto a tiros por criminoso em São Paulo

Um delegado da Polícia Civil, de 32 anos, foi morto a tiros por um criminoso na manhã desta terça-feira (14) na Chácara Santo Antônio, na zona sul de São Paulo.

Câmeras de segurança flagraram o crime. As imagens, obtidas pelo colunista do UOL Josmar Jozino, mostram o criminoso – que usava uma mochila de entregador para transporte de alimentos – parando a motocicleta dele ao lado de uma caçamba de lixo. Na sequência, o delegado aparece andando em uma rua, com camiseta preta e chinelo.

O criminoso desce da motocicleta quando o agente se aproxima e aborda a vítima. O delegado levanta as mãos enquanto o criminoso aponta a arma e parece falar algo com pessoas que estão perto da caçamba, de uma obra próxima.

O delegado é revistado pelo criminoso e aparenta retirar algo do bolso, possivelmente o celular dele, e entrega. O policial se movimenta para perto da caçamba e o ladrão levanta a blusa da vítima – a arma que o agente estaria na cintura.

Então, o criminoso dispara contra o delegado, que ainda tenta correr, mas é atingido por mais disparos e caí no chão. Ele ficou caído perto de um carro. O atirador sobe na motocicleta e foge.