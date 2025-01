É a chance de uma vida toda, diz Fernanda Torres no talk show Jimmy Kimmel Live!

Fernanda Torres participou, enfim, do Jimmy Kimmel Live!, popular talk show transmitido nas noites do canal ABC, da TV americana.

Durante a entrevista, marcada inicialmente para 6 de janeiro e adiada em função dos incêndios em Los Angeles, Torres homenageou a mãe, citou o irmão, narrou o cenário caótico que viveu na Califórnia e fez piadas com Kimmel, em clima de descontração e demonstrando uma leveza de quem estava habituada à situação.

Vencedora do Globo de Ouro na categoria melhor atriz de drama, a brasileira é cotada ao Oscar, maior premiação do cinema internacional, por sua participação em “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles. Ela tem feito uma maratona de agendas nos Estados Unidos, sobretudo após sua consagração como vencedora de um dos maiores prêmios do cinema.

“Ainda Estou Aqui” chegou nesta sexta-feira ao país, elogiado por jornais americanos como o The New York Times “belo e devastador”, definiu a crítica e entusiasmando o público em Nova York.

A entrevista foi ao ar por volta de 23h20 de quinta (16) 1h35 de sexta (17) pelo horário de Brasília. Torres adentrou ao palco do programa sorridente e ovacionada pela plateia, sob aplausos calorosos.

“Eu tive que ir para Nova York depois do incêndio [em Los Angeles], e depois me disseram Fernanda, o Kimmel eles ainda têm [data para] quinta-feira, mas você vai precisar voltar de Nova York’. Eu questionei, sério? Viajar cinco horas para ir e depois mais cinco horas para voltar?, e me disseram, então: Fernanda, é a chance de uma vida toda”, disse Torres a Kimmel, que respondeu entre risos: “Não sei como vou lidar com isso.”

A filha de Fernanda Montenegro foi uma das três atrações do programa, que contou também com as participações do ator e comediante Anthony Anderson e da banda de indie rock Flipturn.

Kimmel classificou Ainda Estou Aqui como um ótimo filme, destacando que Torres faz a história “parecer muito real”.

“É um filme baseado em história real, um ótimo filme e você é fantástica nele. Todos são ótimos. Parece tão real e é algo que realmente aconteceu”, expressou o apresentador.

Em resposta, Torres elevou como tem feito rotineiramente a história de Eunice Paiva, personagem central no enredo de Walter Salles. “É uma mulher que se reinventou aos 46 anos para se reencontrar. Se tornou advogada e defensora dos direitos humanos. É uma ótima mulher”, declarou.

Em outros dois momentos de destaque na entrevista, Torres contou que saiu às pressas o hotel em que estava em Los Angeles carregando o troféu recebido no Globo de Ouro. “Meu marido me disse, leve na bolsa ou vão achar que isso é uma bomba. Durante a viagem para Nova York, encontramos um cara, chamado Tsa, e ele perguntou o que você tem aqui [na bolsa]?. Eu respondi, um Globo de Ouro. Então ele questionou, como você conseguiu?. Eu disse melhor atriz em filme de drama. Ele conclui: Parabéns’.”

Em um segundo momento, Kimmel chamou atenção ao fato de que a mãe de Torres, Fernanda Montenegro, é uma grande estrela no Brasil e relembrou que a decana também já concorreu ao Globo de Ouro na mesma categoria.

Torres confirmou e disse que se emocionou ao ver a mãe celebrar tanto a vitória. “Ela me disse que viveu para ver isso. É muito lindo.”

A entrevista repercutiu nas redes sociais, onde internautas fizeram coro pela atriz brasileira, a primeira a trazer um Globo de Ouro para o Brasil.