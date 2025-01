Edy e Raissa são primeiros indicados ao paredão no BBB 25

A dupla Edilberto e Raissa foi a primeira indicada ao paredão no BBB 25. Pai e filha foram emparedados por indicação dos líderes Aline e Vinícius após a primeira prova do líder nesta quinta-feira (16).

“A gente entende que essa questão de primeira impressão é algo complicado. Todo mundo quer estar aqui. Peço até desculpa se eu quis aparecer mais do que todo mundo em algum momento. Mas vamos em Edy e Raissa”, disse Aline.

Após a indicação, As duplas conversaram e se abraçaram. Já no quarto, Raissa caiu no choro e lamentou a indicação na primeira semana ao pai.