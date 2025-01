Estrela do OnlyFans morre aos 37 anos após cair da varanda de apartamento

A DJ, modelo e estrela do OnlyFans australiana Courtney Mill morreu aos 37, no domingo (12), após após despencar da varanda de um apartamento em que estava hospedada na Indonésia.

Courtney sofreu o acidente durante viagem de férias a Bali, famoso destino turístico na Indonésia. A modelo se acidentou na sexta-feira (10), sofreu diversos ferimentos graves e chegou a ser socorrida com vida, passou por alguns procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu e morreu. As informações são do Daily Mail.

Autoridades da Indonésia registraram o caso como acidente. Maiores detalhes sobre a circunstância da queda, se ela estava sozinha ou acompanhada no apartamento e a altura da qual ela despencou não foram revelados.

Mills já havia fixado residência em Bali, antes de voltar a morar em Melbourne, na Austrália. Conforme a família dela relatou à imprensa local, a modelo viajava com frequência para Bali para visitar seus dois cachorros, que residem no país asiático.

Família de Courtney lamentou a morte da modelo. “Ela era linda, de grande coração, feliz e sortuda. Ela viveu a vida ao máximo. Apenas a tristeza e o luto de uma vida que foi perdida muito cedo”, disse a mãe dela, Diane, ao site Nine News.

Courtney Mills já havia se envolvido em dois outros graves acidentes em Bali. Em 2018, ela e um então namorado ficaram feridos após sofrerem um acidente de motocicleta. Em 2023, a modelo foi hospitalizada após cair de um lance de escadas, que provocou sangramento em seu cérebro.