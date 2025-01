Eva Longoria doa US$ 1 milhão para apoiar combate a incêndios florestais em Los Angeles

Eva Longoria está fazendo uma doação de sete dígitos para ajudar pessoas desalojadas pelos devastadores incêndios florestais em Los Angeles… com a ajuda de um bilionário.

A atriz e sua fundação prometeram uma doação de US$ 1 milhão para ajudar as vítimas dos incêndios florestais… e o dinheiro vem dos US$ 50 milhões Jeff Bezos Prêmio Coragem e Civilidade que ela ganhou.