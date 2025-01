Ex-ator do Disney Channel diz que está sendo assediado por causa de caso de aliciamento infantil

Uma das estrelas de um programa do Disney Channel diz que está sendo assediado em seu novo emprego, vendendo sorvete, devido à sua prisão e condenação anterior por interagir com um menor online.

Nos documentos, Westmoreland diz que o cara contou mentiras sobre ele ao dono e ao gerente da loja, abordou clientes da Cold Stone e disse-lhes que era um “estuprador de crianças”. Ele diz que está assustado com as ações do homem, que começaram perto das férias.