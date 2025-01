Em resposta, Deniziane negou as acusações feitas pelo estabelecimento, garantindo que as alegações são infundadas. Segundo a ex-BBB, diversos problemas ocorreram durante sua estadia, como a limpeza inadequada do quarto e problemas com o chuveiro, que dava choque, além de falta de luz. A influenciadora também destacou que, em momento algum, solicitou ou tentou pedir reembolso, e que a pousada foi paga integralmente antes do check-in.