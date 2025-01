Fernanda Torres divulga novo filme da mãe, Fernanda Montenegro

Fernanda Torres divulgou nesta quarta-feira (15), em suas redes sociais, uma divulgação de “Vitória”, novo filme estrelado por sua mãe, Fernanda Montenegro, de 95 anos.

Confira a postagem:

“Vitória é o próximo filme estrelado pela indicada ao Oscar. Inspirado em uma emocionante história real de coragem, força e resiliência”, escreveu a atriz. Montenegro foi indicada ao prêmio de melhor atriz da Academia em 1999, por “Central do Brasil”, de Walter Salles.

Torres – que venceu o Globo de Ouro por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, do mesmo diretor – também pode concorrer ao Oscar. Segundo a imprensa americana, o filme está cotado para mais de uma categoria da premiação, incluindo melhor filme estrangeiro e melhor atriz.

“Vitória”, dirigido pelo marido de Torres, Andrucha Waddington, e Breno Silveira, conta a história de uma mulher idosa que filma da janela do seu apartamento em Copacabana as movimentações do tráfico de drogas. Ela se alia a um jornalista, papel de Alan Rocha, para denunciar o esquema.

O elenco também inclui Linn da Quebrada, Laila Garin e Thawan Lucas. O drama, produzido pela Conspiração Filmes e Globoplay, estreia 13 de março nos cinemas brasileiros.