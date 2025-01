Flamengo libera jogador para ‘tratar problema pessoal’

O Flamengo informou, nesta sexta-feira (17), que liberou o zagueiro Léo Pereira para retornar ao Brasil. O motivo seria um problema pessoal.

Léo Pereira volta ao país ainda nesta sexta. Ele estava treinando com o restante do grupo e foi até poupado da atividade de quinta por controle de carga.

Nesta sexta, o Flamengo terá dois novos zagueiros na delegação. Pedro Fachinetti estava na Copinha e Cleiton no time que disputa o início do Campeonato Carioca. Os dois vão treinar com o resto do grupo.

O Flamengo enfrenta o São Paulo no domingo, às 17h (de Brasília). Este é o único compromisso nos Estados Unidos. O time volta ao Brasil logo depois.