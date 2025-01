Homem é preso após dar cabeçada, enforcar e ameaçar esposa com faca

Um homem foi preso suspeito de agredir a companheira na noite desse domingo (12), no bairro da Santa Lúcia, em Maceió. O suposto autor confessou as agressões e a vítima relatou já ter feito um boletim de ocorrência contra ele em novembro de 2024.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher foi encontrada em crise de choro e relatou que o companheiro a agrediu fisicamente com uma cabeçada, a enforcou, empurrou contra a parede e ainda a ameaçou com uma faca caso ela saísse de casa.

A vítima teve os lábios cortados com a cabeça e também contou que o homem tinha consumido bebidas alcoólicas e que quando ele bebe fica alterado. Além disso, ela já tinha realizado um boletim de ocorrência contra ele, por outras situações de agressões, em novembro de 2024.

O suspeito confessou ter agredido a esposa e foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por lesão corporal dolosa e ameaça.

O QUE FAZER EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA?

Se você está sofrendo violência doméstica, seja ela física ou psicológica, ou conhece alguém que esteja passando por isso, você pode pedir ajuda.

No número 180, é possível denunciar à Central de Atendimento à Mulher. Ela funciona em todo o país e no exterior, 24 h por dia. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 9610-0180.

A denúncia pode ser feita ainda às autoridades locais pelo 190 e nas Delegacias Distritais de sua cidade.

Já as Delegacias da Mulher podem ser procuradas em Maceió e em Arapiraca. Veja os contatos:

Delegacias da Mulher – Maceió

Mangabeiras:

Fone: (82) 98882- 9799

E-mail: [email protected]

Funciona 24 horas

Salvador Lyra

Fone: 3315-4327

E-mail: [email protected]

Funcionamento: 08:00 às 18:00 horas

Delegacia da Mulher – Arapiraca

Fone: 3521-6318

End: Rodovia AL 110, s/n, Bairro Jardim Tropical

E-mail: [email protected]

Sala Lilás Terminal Rodoviário de Maceió – Feitosa/ Maceió

Funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h

Atendimento por Whatsapp/ 24 horas: 9 8833 4250.

*Estagiário sob supervisão