Homem se reencontra com cachorro Oreo agradece bombeiro que ajudou a resgatar seus filhotes

Um homem teve um reencontro emocionante com seu cachorro Oreos em meio aos incêndios florestais em Los Angeles – mas os sentimentos não pararam por aí porque ele também abraçou o bombeiro que salvou seu filhote!

Casey Colvin ficou em êxtase enquanto corria até o Chefe do Batalhão de Bombeiros de Cal Brent Pascuaaparece Oreo, dê Tika a reboque, dizendo a eles: “Esse cara salvou sua vida!” … e imediatamente elogiando, comparando a aparência do bombeiro com a de um boneco Ken.