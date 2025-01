Inmet renova alerta de chuvas para todos os municípios de Alagoas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, nesta terça-feira (14), um alerta de perigo amarelo de chuvas para 91 cidades de Alagoas e um alerta de perigo vermelho de chuvas em outras onze cidades do estado. Os avisos são válidos até às 10h desta quarta-feira (15), porém podem ser renovados por mais tempo.

De acordo com informações do Inmet, nas cidades com perigo de chuvas (alerta vermelho), há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As chuvas devem ser entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, já os ventos intensos de 60 a 100 km/h.

Já nas cidades com perigo potencial (alerta amarelo), o instituto divulgou que é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Deve chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60km/h.

É recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos à tomada. Em casos de rajadas de vento, não se deve procurar abrigo debaixo de árvores, pelo leve risco de queda e descargas elétricas. Se possível, é importante desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Também não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Confira a lista de cidades em alerta vermelho

Água Branca Canapi Delmiro Gouveia Inhapi Mata Grande Olho d’Água do Casado Pão de Açúcar Pariconha Piranhas São José da Tapera Senador Rui Palmeira

Os demais municípios alagoanos se encontram na situação de alerta amarelo, que representa um perigo potencial de chuvas.

