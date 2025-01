Justin Baldoni diz que ‘amigos, família e fé’ o ajudaram a superar momentos difíceis

Justin Baldoni está apoiando-se em seus entes queridos no meio de sua extensa batalha legal com Blake Lively … dizendo que está contando com seus amigos e familiares para ajudá-lo.

Baldoni – que está de mãos dadas com um de seus filhos no clipe e caminhando com sua esposa, Emilly – diz que está grato por estar com sua família enquanto ele e Blake negociam ações judiciais.