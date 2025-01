Khabib Nurmagomedov removido da disputa de voo por assento

Khabib Nurmagomedov foi retirado de um voo no fim de semana após um desentendimento de assento com a equipe da companhia aérea.

O incidente, que ocorreu em um voo saindo do Aeroporto Internacional McCarran de Las Vegas no sábado, foi capturado em vídeo e postado nas redes sociais. No vídeo, você ouve um comissário perguntando a Nurmagomedov, que está sentado na fila da saída de emergência, se ele estava preparado e capaz de ajudar outros passageiros em caso de emergência.