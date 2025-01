Motorista é rendido em carro parado em congestionamento e baleado na cabeça

Um homem de 39 anos foi atingido por um tiro na cabeça durante um assalto na rodovia dos Imigrantes, em Cubatão, na tarde de sexta-feira (3). A vítima foi socorrida e está estável. Apesar de dois suspeitos terem sido encontrados, ninguém foi preso.

O caso aconteceu no km 62 da Imigrantes, no sentido São Paulo. O motorista estava parado no congestionamento quando foi abordado por dois criminosos, sendo um deles armado.

A concessionária Ecovias afirmou que a ocorrência aconteceu às 17h45, no km 62 da rodovia dos Imigrantes, no sentido São Paulo, e encaminhou o caso ao Policiamento Militar Rodoviário.

Não há informação se a vítima reagiu, mas os criminosos dispararam e o motorista foi atingido de raspão na testa. Ele foi levado para o pronto-socorro de Cubatão e seu estado é estável.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar realizou patrulhamento na região e encontrou dois suspeitos, que não foram reconhecidos pela vítima.

A perícia foi acionada ao local e, o caso, registrado como roubo na Delegacia de Polícia de Cubatão, que segue com as investigações para identificar e prender os envolvidos no crime.