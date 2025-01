Mulher fica gravemente ferida após brinquedo sexual ser ‘arrastado para dentro de seu corpo’ durante ressonância magnética

A ressonância magnética, que utiliza ímãs com potência entre 0,5 e 3 Tesla, causou uma atração tão forte no metal presente no brinquedo que ele foi movido rapidamente através do corpo da paciente, podendo ter causado danos graves aos órgãos internos. O uso de objetos metálicos é amplamente contraindicado durante esse tipo de exame devido aos riscos de lesões internas.