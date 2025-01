Nicole Kidman chora por causa de sua falecida mãe durante discurso de aceitação, vídeo

A atriz vencedora do Oscar recebeu o International Star Award por seu último filme, “Babygirl”, da lenda do cinema Jamie Lee Curtis no festival de sexta-feira na Califórnia.

Ela agradeceu ao diretor de “Babygirl”, Halina Reijnpor contratá-la para o papel no filme… e por aceitar o prêmio em seu nome no Festival de Cinema de Veneza em setembro – lembre-se, Nicole saiu abruptamente do evento depois de saber do falecimento de sua mãe.